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12:58 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Два поселка в Новосибирской области претендуют на статус ТОСЭР

Заявки отправят Горный и Линёво.

До конца августа в Минэкономразвития РФ будут направлены заявки новосибирских рабочих поселков Линёво и Горный. Они претендуют на получение статуса территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщили в правительстве региона.

По данным правительства, в Горном в ближайшее время могут быть реализованы два промышленных проекта. Здесь планируется открыть завод лакокрасочных покрытий и предприятие по производству утеплителей.

В свою очередь, АО «Салаватстекло» окончательно отказалось от строительства стекольного завода в Горном. Областные власти уже предложили компании альтернативные площадки. Среди возможных вариантов -Линёво и пустующие территории обанкротившегося завода «Сибсельмаш» в Новосибирске. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб.

Между тем, за размещение будущего предприятия «Салаватстекла» в Анжеро-Судженске активно выступают власти этого города в Кемеровской области. В муниципалитете уже создана ТОСЭР.

«В стадии активных переговоров с АО “Салаватстекло” находится проект строительства стекольного завода, который планируется разместить в северной части города. Там… подведена инженерная инфраструктура. Добыча и обогащение песков будет производиться в Яйском районе. Это даст около 300 новых рабочих мест», — сообщал официальный сайт Анжеро-Судженска в феврале 2017 года.

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