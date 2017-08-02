Два поселка в Новосибирской области претендуют на статус ТОСЭР
Заявки отправят Горный и Линёво.
Заявки отправят Горный и Линёво.
До конца августа в Минэкономразвития РФ будут направлены заявки новосибирских рабочих поселков Линёво и Горный. Они претендуют на получение статуса территорий особого
По данным правительства, в Горном в ближайшее время могут быть реализованы два промышленных проекта. Здесь планируется открыть завод лакокрасочных покрытий и предприятие по производству утеплителей.
В свою очередь, АО «Салаватстекло» окончательно отказалось от строительства стекольного завода в Горном. Областные власти уже предложили компании альтернативные площадки. Среди возможных вариантов -Линёво и пустующие территории обанкротившегося завода «Сибсельмаш» в Новосибирске. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб.
Между тем, за размещение будущего предприятия «Салаватстекла» в
«В стадии активных переговоров с АО “Салаватстекло” находится проект строительства стекольного завода, который планируется разместить в северной части города. Там… подведена инженерная инфраструктура. Добыча и обогащение песков будет производиться в Яйском районе. Это даст около 300 новых рабочих мест», — сообщал официальный сайт