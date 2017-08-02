Два поселка в Новосибирской области претендуют на статус ТОСЭР

До конца августа в Минэкономразвития РФ будут направлены заявки новосибирских рабочих поселков Линёво и Горный. Они претендуют на получение статуса территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщили в правительстве региона.

По данным правительства, в Горном в ближайшее время могут быть реализованы два промышленных проекта. Здесь планируется открыть завод лакокрасочных покрытий и предприятие по производству утеплителей.

В свою очередь, АО «Салаватстекло» окончательно отказалось от строительства стекольного завода в Горном. Областные власти уже предложили компании альтернативные площадки. Среди возможных вариантов -Линёво и пустующие территории обанкротившегося завода «Сибсельмаш» в Новосибирске. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб.

Между тем, за размещение будущего предприятия «Салаватстекла» в Анжеро-Судженске активно выступают власти этого города в Кемеровской области. В муниципалитете уже создана ТОСЭР.