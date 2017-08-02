Волгоградцы сняли рокадную дорогу с высоты птичьего полета

Волгоградцы сняли с высоты птичьего полета рокадную дорогу в границах улиц Калинина и Химической. В объектив устройства также попало возведение интерактивного музея «Россия. Моя история» и гостиницы на Предмостной площади.

Напомним, что строительство рокадной дороги вышло на финишную прямую. Объект готов на 70%. На стройплощадках трудится 150 человек каждый день. Работы завершатся к декабрю 2017 года.