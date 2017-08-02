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12:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы сняли рокадную дорогу с высоты птичьего полета

Строительство Нулевой продольной в Волгограде сняли с помощью квадрокоптера.

Волгоградцы сняли с высоты птичьего полета рокадную дорогу в границах улиц Калинина и Химической. В объектив устройства также попало возведение интерактивного музея «Россия. Моя история» и гостиницы на Предмостной площади.

Напомним, что строительство рокадной дороги вышло на финишную прямую. Объект готов на 70%. На стройплощадках трудится 150 человек каждый день. Работы завершатся к декабрю 2017 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что стоимость контракта достигает 1,7 миллиарда рублей.

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