Смольный оригинально «сэкономил» на дорожной разметке

Источник: "Российская газета"

Чиновники пояснили, что сокращение «зебр» позволит за счет экономии краски включить в адресную программу нанесения дорожной разметки больше сотни дополнительных адресов по сравнению с прошлым годом.

Решение о необходимости уменьшения площади нанесения поперечной разметки было принято по результатам транспортных обследований с последующим анализом параметров пешеходных потоков. Была сформирована адресная программа обновления пешеходной разметки в зависимости от востребованности и интенсивности пешеходных потоков на каждом переходе. Государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»

Если перевести сказанное на общедоступный язык, речь идет о том, что порой переходы избыточно широки, поскольку поток людей оказывается значительно меньше их «пропускной способности». Так, в метро или в магазинах рано утром и поздно вечером закрывают «лишние» двери и кассы, ведь народа все равно нет.

По словам чиновников, в рамках подробной адресной программы дорожники обустроят как узкие четырехметровые, так и широкие шестиметровые переходы, а там, где поток пешеходов превращается в настоящую толпу, ширина «зебры» будет доходить до 12 метров, а сам переход снабдят направляющими стрелками, чтобы люди шли по своей стороне и не врезались друг в друга.

На первый взгляд, все выглядит разумно и взвешенно. Зачем тратить лишние деньги на ненужную разметку? Лучше пустить их на что-нибудь полезное. Но здесь и начинается самое интересное.

Дорожники попросту закрасили черной краской «ненужные» куски. Краска явно не приспособлена к уличным условиям и уже наполовину стерлась, поэтому «зебра» все равно видна целиком невооруженным глазом.

— Мы уже направили запрос в Дирекцию по организации дорожного движения, — рассказывает координатор общества «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Интересно, на какие деньги все это делается и почему красят простой черной краской, которая смоется через месяц? Видя такое, перестаешь удивляться тому, что люди принимают в штыки любую инициативу властей. Все это похоже на спешное «благоустройство», чтобы создать видимость порядка.

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