Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Почему ребенку обязательно нужно плакать
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
13:54 (мск), источник: Kazinform

BI Group прокомментировала факты мошенничества с квартирами от имени застройщика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанский застройщик «BI Group» прокомментировала факты мошенничества с договорами переуступки прав на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В настоящее время в социальных сетях распространяется информация о фактах мошенничества, связанных с продажей недвижимости. Неизвестные лица от имени казахстанского застройщика BI Group “продают” квартиры по фальшивым документам, якобы заверенные нотариально и с поддельными печатями компании BI Group, в результате покупатель в дальнейшем выясняет, что документы на недвижимость фальшивые, хотя при проверке у нотариуса это не всегда представляется возможным проверить. Данный факт выясняется при проверке документов в самой компании, где и хранится вся достоверная клиентская база. В связи с выявлением мошенничества в вопросе купли-продажи и переуступки прав на квартиры, пресс-служба BI Group официально заявляет, что все сделки по приобретению квартир и иной недвижимости, а также подписание договоров купли-продажи производятся только в отделах продаж компании», — говорится в заявлении компании.

BI Group не пользуется услугами посредников и сторонних лиц при оформлении сделок и не имеет филиалов своих отделов продаж, кроме официальных, которые расположены по адресам в Астане: улицам Мамбетова, 24 и Сыганак, 18/3, а также в Алматы — по улице Мендыкулова, 25 и микрорайоне Самал-3.

В компании напоминают, что если клиент намерен приобрести договор на переуступку прав на жилье, то ему необходимо получить консультацию у официальных представителей отделов продаж компании и проверить подлинность договоров, право на обладание которыми они намерены выкупить у их владельцев.

«Не доверяйте устным доводам или документам, в подлинности которых вы не уверены. Особенно, если вам делают заманчивые предложения со “скидкой”, либо ссылаясь на срочность. Для установления подлинности договора на приобретение права собственности на строящееся жилье в домах BI Group, необходимо обратиться в один из отделов продаж компании в городах Астане и Алматы», — предупредили в компании.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, зафиксированы факты, когда неизвестные лица, представляясь партнерами известного застройщика, предлагали услуги по чистовой отделке помещений.

«Напоминаем, что полную информацию о выполнении чистовой отделки помещений, производимых официальными партнерами компании, а также любую достоверную информацию о компании вы можете также получить в отделах продаж. Менеджеры отдела продаж обладают абсолютно полной и достоверной информацией, они готовы ответить на любые вопросы о работе компании», — заверил застройщик.

Ранее в группе «Астана — Что? Где? Когда?» пользователь Фейсбука опубликовал пост о факте мошенничества.

«Продажа квартир долевого участия. Застройщик BI Group. Документы фальшивые, хотя при проверке нотариуса все в порядке (проверяли у 3 нотариусов). И только при проверке в самой компаний выяснилось, что подделка. Народ проверяйте документы в самих компаниях. Работают мошенники», — написала Гульсара Маймышева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
Кабмин утвердил проект по созданию новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь