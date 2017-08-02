BI Group прокомментировала факты мошенничества с квартирами от имени застройщика

Источник: Kazinform

«В настоящее время в социальных сетях распространяется информация о фактах мошенничества, связанных с продажей недвижимости. Неизвестные лица от имени казахстанского застройщика BI Group “продают” квартиры по фальшивым документам, якобы заверенные нотариально и с поддельными печатями компании BI Group, в результате покупатель в дальнейшем выясняет, что документы на недвижимость фальшивые, хотя при проверке у нотариуса это не всегда представляется возможным проверить. Данный факт выясняется при проверке документов в самой компании, где и хранится вся достоверная клиентская база. В связи с выявлением мошенничества в вопросе купли-продажи и переуступки прав на квартиры, пресс-служба BI Group официально заявляет, что все сделки по приобретению квартир и иной недвижимости, а также подписание договоров купли-продажи производятся только в отделах продаж компании», — говорится в заявлении компании.

BI Group не пользуется услугами посредников и сторонних лиц при оформлении сделок и не имеет филиалов своих отделов продаж, кроме официальных, которые расположены по адресам в Астане: улицам Мамбетова, 24 и Сыганак, 18/3, а также в Алматы — по улице Мендыкулова, 25 и микрорайоне Самал-3.

В компании напоминают, что если клиент намерен приобрести договор на переуступку прав на жилье, то ему необходимо получить консультацию у официальных представителей отделов продаж компании и проверить подлинность договоров, право на обладание которыми они намерены выкупить у их владельцев.

«Не доверяйте устным доводам или документам, в подлинности которых вы не уверены. Особенно, если вам делают заманчивые предложения со “скидкой”, либо ссылаясь на срочность. Для установления подлинности договора на приобретение права собственности на строящееся жилье в домах BI Group, необходимо обратиться в один из отделов продаж компании в городах Астане и Алматы», — предупредили в компании.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, зафиксированы факты, когда неизвестные лица, представляясь партнерами известного застройщика, предлагали услуги по чистовой отделке помещений.

«Напоминаем, что полную информацию о выполнении чистовой отделки помещений, производимых официальными партнерами компании, а также любую достоверную информацию о компании вы можете также получить в отделах продаж. Менеджеры отдела продаж обладают абсолютно полной и достоверной информацией, они готовы ответить на любые вопросы о работе компании», — заверил застройщик.

Ранее в группе «Астана — Что? Где? Когда?» пользователь Фейсбука опубликовал пост о факте мошенничества.