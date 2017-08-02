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15:22 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове по Вавилова ограничат движение

С 20 августа по 29 октября в Ростове по улице Вавилова ограничат движение. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.

Автомобильное движение будет ограничено по улице Вавилова — от дома № 59 до № 62 В.

На этом месте проведут капитальный ремонт канализации. Работы произведет «Югспецинжстрой».

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