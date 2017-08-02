В Ростове по Вавилова ограничат движение
С 20 августа по 29 октября в Ростове по улице Вавилова ограничат движение. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.
С 20 августа по 29 октября в Ростове по улице Вавилова ограничат движение. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.
Автомобильное движение будет ограничено по улице Вавилова — от дома № 59 до № 62 В.
На этом месте проведут капитальный ремонт канализации. Работы произведет «Югспецинжстрой».