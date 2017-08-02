В Ейске вскоре может появиться подземный туристический маршрут

Подземный ход — строение капитальное. Высота позволяет спокойно проходить человеку в полный рост. Ширина около двух метров. Тоннель вымощен кирпичом в несколько рядов. Историки склоняются к тому, что изначально эти подземные ходы были построены в военных целях. Однако позже их сеть расширилась, изменилось и назначение. Сегодня тоннели выполняют роль ливневой канализации.