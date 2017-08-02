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15:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Ейске вскоре может появиться подземный туристический маршрут

Под городом проходит целая сеть тоннелей. Их изучением сегодня занимаются местные активисты — общество историков-архивистов. Они пытаются выяснить, когда и для чего были построены эти ходы.

Подземный ход — строение капитальное. Высота позволяет спокойно проходить человеку в полный рост. Ширина около двух метров. Тоннель вымощен кирпичом в несколько рядов. Историки склоняются к тому, что изначально эти подземные ходы были построены в военных целях. Однако позже их сеть расширилась, изменилось и назначение. Сегодня тоннели выполняют роль ливневой канализации.

Андрей Малеваный с членами общества историков-архивистов Ейска спустился в таинственные катакомбы и оценил их туристическую привлекательность.

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