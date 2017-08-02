Компенсации по вкладам кубанского банка «Крыловский» начнут выплачивать до 16 августа

Этим предстоит заняться банкам-агентам. Пресс-служба АСВ сообщает, что их отберут на конкурсной основе в срок до 8 августа.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, — говорится в официальном заявлении.



Владельцам вкладов в иностранной валюте произведут расчет по курсу ЦБ на сегодняшний день.