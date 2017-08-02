Компенсации по вкладам кубанского банка «Крыловский» начнут выплачивать до 16 августа
ЦП отозвал лицензию по причине ведения чрезмерно агрессивной финансовой политики по привлечению финансовых средств от физических лиц.
ЦП отозвал лицензию по причине ведения чрезмерно агрессивной финансовой политики по привлечению финансовых средств от физических лиц.
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. Агентство по страхованию вкладов заверило клиентов, что выплаты будут произведены не позднее 16 августа.
В период ликвидации банка необходимо подать заявление на получение возмещения.
Этим предстоит заняться
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, — говорится в официальном заявлении.
Владельцам вкладов в иностранной валюте произведут расчет по курсу ЦБ на сегодняшний день.