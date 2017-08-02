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13:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Переводить деньги между Казахстаном и Россией станет проще

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. Увеличение объема транзакций из Казахстана в Россию прогнозирует «Казкоммерцбанк» после присоединения дочернего банка «Москоммерцбанк» в России к своей системе международных денежных переводов для физических лиц Faster.

Источник: Sputniknews.kz

«Переводы между Казахстаном и Россией — самое популярное направление. За 2016 год граждане наших стран отправили 1 755 тысяч денежных переводов на сумму 298 миллиардов тенге, что составляет более 50% рынка переводов по всем направлениям. Поэтому подключение Москоммерцбанка к системе позволит нарастить объёмы транзакций в Россию. Данная услуга теперь доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — рассказал управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» Нурлан Жагипаров.

Сообщается, что материнский банк «Народный Банк Казахстана» станет участником платежной системы до конца года, в дальнейшем к ней присоединятся другие банки финансовой группы.

Отметим, что в июле АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» приступили к процессу объединения банкоматной сети.

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