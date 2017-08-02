Переводить деньги между Казахстаном и Россией станет проще

«Переводы между Казахстаном и Россией — самое популярное направление. За 2016 год граждане наших стран отправили 1 755 тысяч денежных переводов на сумму 298 миллиардов тенге, что составляет более 50% рынка переводов по всем направлениям. Поэтому подключение Москоммерцбанка к системе позволит нарастить объёмы транзакций в Россию. Данная услуга теперь доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — рассказал управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» Нурлан Жагипаров.