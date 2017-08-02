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13:46 (мск), источник: VN.ru

Зарплата в Новосибирске — пятая среди городов-миллионников

Больше возможностей появилось у российских соискателей работы на Avito во втором квартале 2017 года — число вакансий выросло на 35% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 32% — в сравнении с январем-мартом текущего года.

Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Новосибирска стали «Без опыта, студенты», «Строительство», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырье, с/х». На них пришлось 76% запросов контактов в разделе, сообщает сервис «Avito Работа».

Самой популярной среди соискателей в Новосибирске оказалась категория «Без опыта, студенты». Студенты, как и в большинстве российских городов, — самая низкооплачиваемая категория среди массовых, строители — самая высокооплачиваемая.

Новосибирск в апреле-июне 2017 года был пятым городом-миллионником по размеру средней зарплаты, которая составила 31500 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий. Это 63% от аналогичного показателя в Москве, где традиционно предлагают самые высокие зарплаты в России.

Во втором квартале в Новосибирске самой высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории «Госслужба, НКО», составившая 33000 рублей в месяц. Это 80% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере «Страхование» — 21300 рублей в месяц, или 38% московских зарплат в категории.

Несмотря на то, что строители имеют наибольшую среднюю зарплату в массовых категориях, в Новосибирске в последнее время участились случаи, когда работники отрасли требуют от руководства своих денег, угрожая собственной безопасности с высоты строительных кранов. А в конце июля на кран забралась жена строителя, которому работодатель задолжал заработную плату с ноября 2016 года.

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Зарплата в Новосибирске — пятая среди городов-миллионников
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