Зарплата в Новосибирске — пятая среди городов-миллионников

Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Новосибирска стали «Без опыта, студенты», «Строительство», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырье, с/х». На них пришлось 76% запросов контактов в разделе, сообщает сервис «Avito Работа».

Самой популярной среди соискателей в Новосибирске оказалась категория «Без опыта, студенты». Студенты, как и в большинстве российских городов, — самая низкооплачиваемая категория среди массовых, строители — самая высокооплачиваемая.

Новосибирск в апреле-июне 2017 года был пятым городом-миллионником по размеру средней зарплаты, которая составила 31500 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий. Это 63% от аналогичного показателя в Москве, где традиционно предлагают самые высокие зарплаты в России.

Во втором квартале в Новосибирске самой высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории «Госслужба, НКО», составившая 33000 рублей в месяц. Это 80% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере «Страхование» — 21300 рублей в месяц, или 38% московских зарплат в категории.