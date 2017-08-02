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14:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Новую транспортную развязку построят на трассе Ростов — Таганрог

Развязка соединит федеральную трассу с северным обходом донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Новую транспортную развязку планируется построить на трассе Ростов — Таганрог.

Согласно информации из официальных источников, развязку построят на 9-м километре дороги.

Транспортный узел соединит северный обход донской столицы с федеральной трассой А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной».

Сооружение развязки предполагается начать уже в 2017 году. Это позволит в 2019 году одновременно завершить строительство и новой развязки, и третьего участка северного обхода донской столицы.

Напомним, третий участок северного обхода Ростова свяжет дорогу Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск с федеральной трассой А-280 по новому направлению в обход села Чалтырь.

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