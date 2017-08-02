Новую транспортную развязку построят на трассе Ростов — Таганрог
Развязка соединит федеральную трассу с северным обходом донской столицы.
Развязка соединит федеральную трассу с северным обходом донской столицы.
Новую транспортную развязку планируется построить на трассе Ростов — Таганрог.
Согласно информации из официальных источников, развязку построят на 9-м километре дороги.
Транспортный узел соединит северный обход донской столицы с федеральной трассой А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной».
Сооружение развязки предполагается начать уже в 2017 году. Это позволит в 2019 году одновременно завершить строительство и новой развязки, и третьего участка северного обхода донской столицы.
Напомним, третий участок северного обхода Ростова свяжет дорогу