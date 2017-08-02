В Казани закроется проезд на участке Копылова — Декабристов
(Город Казань KZN.RU, 2 августа). В Казани временно закрывается движение автотранспорта на участке улица Копылова — улица Декабристов.
(Город Казань KZN.RU, 2 августа). В Казани временно закрывается движение автотранспорта на участке улица Копылова — улица Декабристов.
Проезжая часть будет частично поэтапно закрыта с 9 по 19 августа около СНТ им. Воровского.
Это связано с бурением скважин, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.