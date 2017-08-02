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16:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани закроется проезд на участке Копылова — Декабристов

(Город Казань KZN.RU, 2 августа). В Казани временно закрывается движение автотранспорта на участке улица Копылова — улица Декабристов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проезжая часть будет частично поэтапно закрыта с 9 по 19 августа около СНТ им. Воровского.

Это связано с бурением скважин, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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