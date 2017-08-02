Челябинским долгостроям нашли инвесторов
Теперь ждут отмашки облминстроя.
Теперь ждут отмашки облминстроя.
Власти Челябинской области нашли нового инвестора для достройки двух проблемных объектов долевого строительства — на улице Доватора и на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом сообщает
Судьба южноуральских недостроев обсуждалась на днях на совещании при губернаторе Борисе Дубровском. Как сообщил
Застройщик этого дома, компания «Град», в данный момент проходит процедуру банкротства, однако сам объект находится в высокой степени готовности. Другой инвестор готов вложить 50 миллионов рублей в завершение строительства на Комсомольском проспекте. Там готовность объекта оценивается в 85−90%.
Следует добавить, что руководство компании «Град» в апреле 2017 года стал фигурантом уголовного дела. Застройщика подозревают в хищении средств дольщиков.