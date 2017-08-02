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15:53 (мск), источник: Вести - Калининград

Улучшать города региона будут по программе приграничного сотрудничества

В Калининграде по программе приграничного сотрудничества Польша-Россия принимают заявки на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Вести - Калининград

Это шанс для городов области сделать территории проживания лучше. Больше всего проектных идей — в сфере сохранения культурного наследия, экологии, доступности средств связи. Сейчас готовятся заявки на строительство велодорожки «От косы до косы», очистных сооружений в Янтарном и Рыбачем, набережной, парка и яхтенной марины в Светлом, организацию водоснабжения, водоотведения и канализации в Гусевском округе, строительство дорог в Гусеве.

Общий бюджет программы Россия-Польша — более 62 млн евро, в том числе, софинансирование Евросоюза — 41 млн и софинансирование РФ более 20 млн евро.

Деньги в рамках программы выделят проектам, отвечающих целям продвижения культуры и сохранения исторического наследия, защиты экологии, адаптации к изменению климата и предотвращения природных и техногенных катастроф, развития транспорта и транспортных сетей и систем.

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