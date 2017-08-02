Улучшать города региона будут по программе приграничного сотрудничества

Это шанс для городов области сделать территории проживания лучше. Больше всего проектных идей — в сфере сохранения культурного наследия, экологии, доступности средств связи. Сейчас готовятся заявки на строительство велодорожки «От косы до косы», очистных сооружений в Янтарном и Рыбачем, набережной, парка и яхтенной марины в Светлом, организацию водоснабжения, водоотведения и канализации в Гусевском округе, строительство дорог в Гусеве.