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14:03 (мск), источник: Kapital.kz

В Нацбанке прокомментировали скачки курса

Директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке страны.

Источник: Reuters

По ее словам, «в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке».

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«Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, — сказала она. — Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран — основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и др. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка».

Как сообщила А. Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.

«Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определённый уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке», — подчеркнула она.

«Колебания обменного курса предполагают изменения в ту, как и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения», — резюмировала А. Молдабекова.

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