В Нацбанке прокомментировали скачки курса
Директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке страны.
Директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке страны.
По ее словам, «в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке».
«Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, — сказала она. — Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран — основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и др. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка».
Как сообщила А. Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.
«Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определённый уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке», — подчеркнула она.
«Колебания обменного курса предполагают изменения в ту, как и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения», — резюмировала А. Молдабекова.