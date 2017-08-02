В работе омских дорожников УФАС всё-таки обнаружило сговор

Сотрудники омской антимонопольной службы выявили сговор участников аукционов на ремонт городских дорог, сообщает
2 августа комиссия управления вынесла решение по делу подрядчиков, которое было возбуждено в ноябре 2016 года. Специалисты признали картелем соглашение между компаниями «СтройТраст», «Автодорсервис» и «Строительная фирма «Континент». Они договорились совместно участвовать в торгах на ремонт Красноярского тракта от пр. Королёва до ул. Малиновского, ул. Нефтезаводской от пр. Мира до ул. Энтузиастов и пр. Королёва.
Таким образом, компании нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). При этом предписаний о прекращении нарушения антимонопольного законодательства этим не выдавали.
Кроме того, специалисты прекратили рассмотрение дела компаний «Сибирский региональный союз», «Гриар холдинг», «АРТ РемСтрой», «Велес» и «СПК ДорСтрой» — в их действиях такого нарушения не обнаружили.
Комиссия передала материалы дела уполномоченному должностному лицу омского УФАС, которое должно решить, будут ли возбуждаться дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.32 КоАП РФ.