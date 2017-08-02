В работе омских дорожников УФАС всё-таки обнаружило сговор

2 августа комиссия управления вынесла решение по делу подрядчиков, которое было возбуждено в ноябре 2016 года. Специалисты признали картелем соглашение между компаниями «СтройТраст», «Автодорсервис» и «Строительная фирма «Континент». Они договорились совместно участвовать в торгах на ремонт Красноярского тракта от пр. Королёва до ул. Малиновского, ул. Нефтезаводской от пр. Мира до ул. Энтузиастов и пр. Королёва. Из-за этого цены на аукционах не упали.