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14:42 (мск), источник: РИА Крым

Доходы бюджета Крыма в этом году выросли более чем на 4 миллиарда рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости (Крым). Доходы бюджета Республики Крым за семь месяцев текущего года выросли на 4,4 млрд рублей (почти на 30%). Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«За январь-июль этого года в бюджет Республики Крым поступило 29,4 млрд рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то наши доходы выросли на 4,4 млрд рублей или на 29%. Это очень большой рост, он обеспечен ростом экономики», — рассказала Кивико.

Как уточнила министр, за отчетный период Крым получил из федерального бюджета 44,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов всех видов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основную часть поступлений в казну региона в этом году обеспечил налог на прибыль организаций: поступления составили почти 14 млрд рублей. Это 47% в общем объеме таких доходов крымского бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления от налога на прибыль организаций увеличились на 10,6 млрд рублей (в 4 раза).

В то же время НДФЛ пополнил казну на 8,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились почти на 1,2 млрд рублей (на 16%).

«Эти показатели достигнуты в основном за счет работы по легализации занятости. Есть теневой рынок, с которым мы боремся, начиная с уровня муниципалитетов. Одна только работа комиссий по легализации занятости на уровне муниципалитетов дала дополнительно в бюджет 200 млн рублей», — уточнила глава Минфина.

Акцизов поступило более 2,6 млрд рублей — вдвое больше, чем за семь месяцев прошлого года. Как пояснила Кивико, прирост обеспечен в основном за счет зачисления в бюджет акцизов на нефтепродукты.

Налога на имущество организаций в бюджет Крыма поступило почти 1,2 млрд рублей. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей и роста доходов малого бизнеса удалось достичь увеличения доходов по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В текущем году сбор по нему составил 1,6 млрд рублей, что на 538 млн рублей больше, чем за семь месяцев 2016-го.

Кивико также сообщила, что на 1 августа расходная часть бюджета Крыма выполнена на 40,5%. Из запланированных на 2017 год расходов в сумме 159,4 млрд рублей на сегодняшний день освоено 64,6 млрд рублей.

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