Строительная отрасль Новосибирской области может получить господдержку на сумму более 1 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Власти Новосибирской области готовы к дополнительным бюджетным расходам для поддержки строительной отрасли. О возможных механизмах финансирования сегодня рассказал губернатор Владимир Городецкий.

По словам главы региона, планируется возобновить строительство жилья в сельской местности по программе «Молодая семья». Если обоим супругам менее 30 лет, они могут претендовать на получение 300 тыс. руб. на строительство дома или ипотечный кредит. Эта программа уже действовала в регионе. Но дефицит бюджета не позволил выплатить по ней 870 млн руб. Сейчас, по словам господина Городецкого, задолженность погашена. На продолжение программы областные власти планируют выделить 250−300 млн руб.

Также правительство региона рассматривает возможность увеличения на 300 млн руб. уставного капитала областного «Агентства ипотечного жилищного кредитования». Деньги будут направлены на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Еще одним механизмом господдержки может стать выделение субсидий на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Речь идет о сумме в пределах 600 млн руб.

Таким образом суммарный объем дополнительных затрат может составить 1,1−1,2 млрд руб. Может ли регион позволить себе такие расходы, будет понятно осенью.

Мы оценим по итогам сентября, по итогам девяти месяцев — когда мы увидим, как исполняется бюджеты, как наполняемость бюджетов. И если мы увидим, что она позволяет нам эти изменения внести…, то перспективно мы внесем изменения». Владимир Городецкий