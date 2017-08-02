В Омске установят 600 метров ограждений на 1 млн рублей
Нужную сумму выделили по поручению и.о. мэра Сергея Фролова.
Нужную сумму выделили по поручению и.о. мэра Сергея Фролова.
Новый забор появится на проспекте Карла Маркса и улице Думской уже этой осенью. Для поиска подрядчика мэрия Омска организует аукцион.
Главная цель установки ограждения — повысить безопасность дорожно движения. Как сообщили в администрации города, подрядная организации предоставит гарантию качества на срок не менее 12 месяцев.