НКО Среднего Урала получат президентские гранты на 48 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Около 30 некоммерческих организаций (НКО) Свердловской области станут получателями президентских грантов на сумму более 48 млн рублей. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Свыше 48 млн рублей получат НКО Свердловской области, ставшие обладателями грантов президента России в рамках первого конкурса на развитие гражданского общества. Экспертная комиссия поддержала социально значимые проекты 28 НКО Среднего Урала», — сообщили там.

Наибольший объем финансирования (более 5,8 млн рублей) выделен фонду развития культуры и кинематографии «Страна» на поддержку проектов в области культуры и искусства, в частности на проведение всемирного фестиваля уличного кино. «Почти 3 млн рублей получит спортивный клуб “Русский силомер”, немногим меньше — общественная организация инвалидов “Солнечные дети”. Еще 2,8 млн рублей получит благотворительный фонд поддержки Уральского академического филармонического оркестра», — пояснили в департаменте.

Поддержку также получат проекты экогеографической экскурсионной тропы «Демидовы», создания женской любительской футбольной лиги Уральского федерального университета, инклюзивных двигательных практик для детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития «Танцуют все».