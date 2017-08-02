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15:30 (мск), источник: РИА Крым

Власти Крыма изучают возможность повышения ставок транспортного налога

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости (Крым). Власти Республики Крым рассматривают возможность повышения ставок транспортного налога в будущем. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы рассматриваем возможность повышения (транспортного налога — ред.). Ставки нашего транспортного налога являются одними из самых низких на территории Российской Федерации. Когда мы вводили их, то исходили из того, чтобы наши граждане испытывали минимальную финансовую нагрузку. В этом году у нас была достаточно большая дискуссия о возможности изменения ставок транспортного налога. На сегодняшний день позиция — еще немного подождать», — рассказал вице-премьер.

По мнению Нахлупина, ставки транспортного налога в Крыму необходимо повысить до уровня тех, что действуют в других субъектах Южного федерального округа.

Этот вопрос обсуждаемый. Это не принятие решения сегодняшнего дня. Есть поручение главы изучить, дать модели, как это будет, насколько это повлияет с точки зрения опережающих темпов роста заработной платы, покрываем мы это увеличение или нет..

Сегодня в Крыму ставки транспортного налога, как и повсеместно в стране, рассчитываются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу (либо киловатт) мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства.

Например, для легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно налоговая ставка составляет 5 рублей за каждую лошадиную силу. В Краснодарском крае эта ставка — 12 рублей, в Ростовской области — от 8 до 12 рублей (в зависимости от года выпуска машины).

За авто мощностью от 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно крымчане платят по 7 рублей за каждую «лошадку», жители Краснодарского края — 25 рублей, Ростовской области — 15 рублей.

Для автомобилей от 150 до 200 л.с. ставка налога в РК составляет 15 рублей, в Краснодарском крае — 50 рублей, в Ростовской области — 45 рублей.

В Крыму для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. налоговая ставка равна 2 рублям за каждую лошадиную силу, от 20 до 25 л.с. — 4 рублям, свыше 35 л.с. — 10 рублям. В Краснодарском крае и Ростовской области эти показатели составляют 4, 7 и 25 рублей соответственно.

Как сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико, за семь месяцев текущего года в бюджет Республики поступило почти 72 млн рублей транспортного налога, что составляет 26% от годового плана. До конца 2017-го поступления от него планируются на уровне 200 млн рублей.

Комментарии
1
Vova @
Правильно! И бензин нужно поднять в цене! Спасение должно быть оплачено!
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