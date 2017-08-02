Мутко: Три калининградских курорта могут войти в новую федеральную программу по развитию туризма

— Что касается туристической привлекательности региона, я думаю, что мы будем на это смотреть шире — не просто инвестировать некий променад или набережную. В 2019 году начинается новая федеральная целевая программа. Она будет направлена не на развитие какого-то маленького туристического кластера, а на создание новых маршрутов, направлений. В Калининградской области есть три курорта, которые могут в неё войти, — сказал Мутко.