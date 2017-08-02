Мутко: Три калининградских курорта могут войти в новую федеральную программу по развитию туризма
Курорты Калининградской области могут включить в новую федеральную целевую программу по развитию туризма, которая заработает в 2019 году. Об этом заявил
Курорты Калининградской области могут включить в новую федеральную целевую программу по развитию туризма, которая заработает в 2019 году. Об этом заявил
— Что касается туристической привлекательности региона, я думаю, что мы будем на это смотреть шире — не просто инвестировать некий променад или набережную. В 2019 году начинается новая федеральная целевая программа. Она будет направлена не на развитие
По словам чиновника, федеральная программа будет поддерживать инвесторов в строительстве отелей, субсидировать ставки по кредитам, дотировать привлечение туристического потока. Виталий Мутко отметил, что в Калининградской области такие механизмы могут работать.