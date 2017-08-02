Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
В новых санкциях США против РФ обнаружилась лазейка для Трампа
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Запредельно быстрый»: СМИ об истребителе 6-го поколения РФ
СМИ: США хотят купить “живую ткань” россиян
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8«Скирда Патрика»
15:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Мутко: Три калининградских курорта могут войти в новую федеральную программу по развитию туризма

Курорты Калининградской области могут включить в новую федеральную целевую программу по развитию туризма, которая заработает в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко после совещания в Светлогорске во вторник, 1 августа.

Источник: Калининград.Ru

— Что касается туристической привлекательности региона, я думаю, что мы будем на это смотреть шире — не просто инвестировать некий променад или набережную. В 2019 году начинается новая федеральная целевая программа. Она будет направлена не на развитие какого-то маленького туристического кластера, а на создание новых маршрутов, направлений. В Калининградской области есть три курорта, которые могут в неё войти, — сказал Мутко.

По словам чиновника, федеральная программа будет поддерживать инвесторов в строительстве отелей, субсидировать ставки по кредитам, дотировать привлечение туристического потока. Виталий Мутко отметил, что в Калининградской области такие механизмы могут работать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Прощание с водой и слабенькой командой»: как Мутко калининградский стадион осматривал
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь