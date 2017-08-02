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15:24 (мск), источник: Новости Перми

В Чердынском районе будет построен детский сад на 100 мест

В поселке Рябинино Чердынского района будет построен детский сад на 100 мест. В рамках визита в северные территории края врио губернатора Прикамья Максим Решетников посетил строительную площадку будущего дошкольного учреждения.

Строительство детского сада на 100 мест начато в июне 2017 года. Сейчас уже заложен фундамент здания. Предполагается, что в новый садик будут ходить не только дети поселка Рябинино, сюда будут привозить ребят из соседних населенных пунктов.

Максим Решетников проверил строительство объекта и призвал подрядчиков ускорить работы. По графику детсад должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, но подрядчики пообещали врио губернатора, что они закончат строительство раньше, в июне 2018 года.

Жители Рябинино давно ждут нового детского садика, старый располагается в двух деревянных постройках середины прошлого века. Он не может принять всех детей поселка, жители Рябинино вынуждены долго ждать очереди, чтобы отправить ребенка в дошкольное учреждение.

Для справки:

Расчетная стоимость детского сада в Рябинино составляет 72,7 млн рублей. Из краевого бюджета предусмотрено выделение субсидии в размере 54,5 млн. рублей, 18,1 млн рублей будет направлено на строительство из бюджета Чердынского района. В Пермском крае до 2019 года будет построено 17 детсадов на 2800 мест. На эти цели выделено из бюджета 1,9 млрд. рублей. Новые дошкольные учреждения появятся в 13 территориях края.

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