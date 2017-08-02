В Чердынском районе будет построен детский сад на 100 мест

Строительство детского сада на 100 мест начато в июне 2017 года. Сейчас уже заложен фундамент здания. Предполагается, что в новый садик будут ходить не только дети поселка Рябинино, сюда будут привозить ребят из соседних населенных пунктов.



Максим Решетников проверил строительство объекта и призвал подрядчиков ускорить работы. По графику детсад должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, но подрядчики пообещали врио губернатора, что они закончат строительство раньше, в июне 2018 года.



Жители Рябинино давно ждут нового детского садика, старый располагается в двух деревянных постройках середины прошлого века. Он не может принять всех детей поселка, жители Рябинино вынуждены долго ждать очереди, чтобы отправить ребенка в дошкольное учреждение.