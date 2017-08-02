Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Истребитель РФ шестого поколения будет запредельно быстрым – СМИ
СМИ: США хотят купить “живую ткань” россиян
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8«Скирда Патрика»
16:21 (мск), источник: РИАЦ

На улицах Ленкоранской и Чарджуйской в Волгограде полностью восстановили дорожное полотно

В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Ленкоранской и ул. Чарджуйской завершились работы по восстановлению дорожного покрытия.

Дорожная компания уже сдала объекты в эксплуатацию. В дорожно-транспортной схеме города автомобильная трасса по улицам Ленкоранской — Чарджуйской имеет особое значение: она связывает Вторую Продольную магистраль — улицу Череповецкую, где в этом году также обновляют полотно, с выходом на ростовскую трассу.

Восстановительные работы здесь не велись более 10 лет. В этом году участок трассы вошел в число объектов, где были организованы комплексные работы по обновлению. На объекте протяженностью более 600 метров отфрезеровали старое разрушенное покрытие, установили бордюры, выполнили асфальтирование тротуаров и устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общей сложности заменено асфальтовое покрытие на площади более 5 тыс. кв. м на проезжей части и 2 тыс. кв. м — на тротуарах. Жители частного сектора, где проходит автотрасса, оценили и полностью обновленный проезд, и восстановленные пешеходные дорожки.

Работы на объекте выполнило МБУ «Северное». В этом году благодаря поддержке региона этому муниципальному предприятию была передана новая спецтехника. Укрепление материально-технической базы позволило «Северному» наравне с крупными компаниями участвовать в работах по комплексному масштабному обновлению магистралей Волгограда.

На всех этапах производственный процесс контролировала муниципальная служба заказчика. После завершения восстановительных работ на ул. Ленкоранской — ул. Чарджуйской был произведен отбор проб уложенного асфальтобетона. Результаты лабораторных испытаний показали полное соответствие взятых образцов стандартам качества.

— Все слои асфальта проверяются лабораторией на соответствие требованиям ГОСТа по физико-механическим свойствам, а также верхний слой — по коэффициенту уплотнения, — отметил представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин. — По итогам обследования объекта состоялась приемка работ дорожного предприятия.

Комплексный подход к восстановлению и развитию автодорожной сети применяется в Волгограде и регионе третий год. На объектах используются современные технологии и материалы. Качество контролируется на каждом этапе, к работам привлекаются надежные компании.

Сейчас восстановительные работы продолжаются на ул. Краснополянской, Второй Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе, ул. Краснознаменской, проезде Дорожников, Третьей Продольной, ул. 39-й Гвардейской, ул. Елецкой, набережной им. 62-й Армии и других объектах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь