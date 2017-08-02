На улицах Ленкоранской и Чарджуйской в Волгограде полностью восстановили дорожное полотно
В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Ленкоранской и ул. Чарджуйской завершились работы по восстановлению дорожного покрытия.
В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Ленкоранской и ул. Чарджуйской завершились работы по восстановлению дорожного покрытия.
Дорожная компания уже сдала объекты в эксплуатацию. В
Восстановительные работы здесь не велись более 10 лет. В этом году участок трассы вошел в число объектов, где были организованы комплексные работы по обновлению. На объекте протяженностью более 600 метров отфрезеровали старое разрушенное покрытие, установили бордюры, выполнили асфальтирование тротуаров и устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия из
Работы на объекте выполнило МБУ «Северное». В этом году благодаря поддержке региона этому муниципальному предприятию была передана новая спецтехника. Укрепление
На всех этапах производственный процесс контролировала муниципальная служба заказчика. После завершения восстановительных работ на ул. Ленкоранской — ул. Чарджуйской был произведен отбор проб уложенного асфальтобетона. Результаты лабораторных испытаний показали полное соответствие взятых образцов стандартам качества.
— Все слои асфальта проверяются лабораторией на соответствие требованиям ГОСТа по
Комплексный подход к восстановлению и развитию автодорожной сети применяется в Волгограде и регионе третий год. На объектах используются современные технологии и материалы. Качество контролируется на каждом этапе, к работам привлекаются надежные компании.
Сейчас восстановительные работы продолжаются на ул. Краснополянской, Второй Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе, ул. Краснознаменской, проезде Дорожников, Третьей Продольной, ул. 39-й Гвардейской, ул. Елецкой, набережной им. 62-й Армии и других объектах.