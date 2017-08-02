На улицах Ленкоранской и Чарджуйской в Волгограде полностью восстановили дорожное полотно

Дорожная компания уже сдала объекты в эксплуатацию. В дорожно-транспортной схеме города автомобильная трасса по улицам Ленкоранской — Чарджуйской имеет особое значение: она связывает Вторую Продольную магистраль — улицу Череповецкую, где в этом году также обновляют полотно, с выходом на ростовскую трассу.

Восстановительные работы здесь не велись более 10 лет. В этом году участок трассы вошел в число объектов, где были организованы комплексные работы по обновлению. На объекте протяженностью более 600 метров отфрезеровали старое разрушенное покрытие, установили бордюры, выполнили асфальтирование тротуаров и устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общей сложности заменено асфальтовое покрытие на площади более 5 тыс. кв. м на проезжей части и 2 тыс. кв. м — на тротуарах. Жители частного сектора, где проходит автотрасса, оценили и полностью обновленный проезд, и восстановленные пешеходные дорожки.

Работы на объекте выполнило МБУ «Северное». В этом году благодаря поддержке региона этому муниципальному предприятию была передана новая спецтехника. Укрепление материально-технической базы позволило «Северному» наравне с крупными компаниями участвовать в работах по комплексному масштабному обновлению магистралей Волгограда.

На всех этапах производственный процесс контролировала муниципальная служба заказчика. После завершения восстановительных работ на ул. Ленкоранской — ул. Чарджуйской был произведен отбор проб уложенного асфальтобетона. Результаты лабораторных испытаний показали полное соответствие взятых образцов стандартам качества.

— Все слои асфальта проверяются лабораторией на соответствие требованиям ГОСТа по физико-механическим свойствам, а также верхний слой — по коэффициенту уплотнения, — отметил представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин. — По итогам обследования объекта состоялась приемка работ дорожного предприятия.

Комплексный подход к восстановлению и развитию автодорожной сети применяется в Волгограде и регионе третий год. На объектах используются современные технологии и материалы. Качество контролируется на каждом этапе, к работам привлекаются надежные компании.