СК: АЧС в Омской области распространяют жители, не соблюдающие ветеринарные нормы
По данным представителя ведомства, попытки провести мясо неоднократно пресекались на постах на границах карантинных зон.
По данным представителя ведомства, попытки провести мясо неоднократно пресекались на постах на границах карантинных зон.
ОМСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Фермеры и другие жители Омской области способствуют распространению африканской чумы свиней (АЧС) в регионе
«АЧС по Омской области разносится
По его словам, попытки провести мясо неоднократно пресекались на постах на границах карантинных зон. «Но все окольные пути и поселковые дороги невозможно контролировать, зараженное мясо, возможно, вывозилось, минуя посты», — отметил представитель СК.
Он напомнил, что в отношении фермера, на личном хозяйстве которого была зафиксирована первая вспышка АЧС, возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». Ранее в региональном Минсельхозе сообщили, что фермер утаивал факты смерти животных и не утилизировал должным образом погибших от АЧС свиней.
Следственные органы продолжают выяснять, как чума попала в Омскую область. Среди возможных вариантов — занесение АЧС через комбикорм для свиней, поросят, а также на вещах людей. «АЧС могли завести просто на одежде, если человек побывал в регионах, где есть этот вирус», — пояснил Козлов.
История распространения заболевания
АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позже заболевание было обнаружено в поселках Ачаирском Омского района и Красном Яре, где туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке.
Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаире и деревне Новоархангелке, 24 июля — в деревне Солоновке, а также в селе
По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Омский бекон» (годовой объем производства свинины — около 47 тыс. тонн), «Титан-Агро» (11 тыс. тонн) и «Оша» (около 13,5 тыс. свиней).
АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных,