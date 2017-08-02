СК: АЧС в Омской области распространяют жители, не соблюдающие ветеринарные нормы

ОМСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Фермеры и другие жители Омской области способствуют распространению африканской чумы свиней (АЧС) в регионе из-за того, что они не соблюдают ветеринарные правила. Об этом сообщил в среду ТАСС исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Иван Козлов.

Чума зафиксирована в 13 населенных пунктах в пяти из 32 районов Омской области. В регионе объявлен режим ЧС.

«АЧС по Омской области разносится из-за несоблюдения ветеринарных правил. Вирус перемещается через самих людей и зараженное мясо, которое жители сел пытаются вывезти, невзирая на карантинные мероприятия», — пояснил Козлов.

По его словам, попытки провести мясо неоднократно пресекались на постах на границах карантинных зон. «Но все окольные пути и поселковые дороги невозможно контролировать, зараженное мясо, возможно, вывозилось, минуя посты», — отметил представитель СК.

Он напомнил, что в отношении фермера, на личном хозяйстве которого была зафиксирована первая вспышка АЧС, возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». Ранее в региональном Минсельхозе сообщили, что фермер утаивал факты смерти животных и не утилизировал должным образом погибших от АЧС свиней.

Следственные органы продолжают выяснять, как чума попала в Омскую область. Среди возможных вариантов — занесение АЧС через комбикорм для свиней, поросят, а также на вещах людей. «АЧС могли завести просто на одежде, если человек побывал в регионах, где есть этот вирус», — пояснил Козлов.

История распространения заболевания

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позже заболевание было обнаружено в поселках Ачаирском Омского района и Красном Яре, где туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке.

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Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаире и деревне Новоархангелке, 24 июля — в деревне Солоновке, а также в селе Увале-Ядрине. 31 июля инфекция была обнаружена в деревне Камышине Оконешниковского района и селе Харине Омского района.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Омский бекон» (годовой объем производства свинины — около 47 тыс. тонн), «Титан-Агро» (11 тыс. тонн) и «Оша» (около 13,5 тыс. свиней).