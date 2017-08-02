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15:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области началась уборочная кампания

В регионе стартовала уборка озимых культур.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году планируется убрать с полей более 14 тыс. га озимой пшеницы и ржи. Одним из первых к уборке приступило ФГУП «Омское». Под озимые культуры отведено 300 гектаров.

Всего в области озимыми культурами занимаются более 10 районов. 2 августа к уборке озимых культур приступили ООО «Соляное» Черлакского района и АО «Нива» Павлоградского района области. В скором времени к уборке озимых приступят в Омском районе.

«Хозяйства, которые считают деньги, соблюдают технологии, будут увеличивать посевы озимых культур. Возделывание озимых культур требует высокой культуры земледелия и это экономически более выгодно, поэтому сегодня многие хозяйства перешли на посевы озимой пшеницы», — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

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