В Омской области началась уборочная кампания
В регионе стартовала уборка озимых культур.
В регионе стартовала уборка озимых культур.
В 2017 году планируется убрать с полей более 14 тыс. га озимой пшеницы и ржи. Одним из первых к уборке приступило ФГУП «Омское». Под озимые культуры отведено 300 гектаров.
Всего в области озимыми культурами занимаются более 10 районов. 2 августа к уборке озимых культур приступили ООО «Соляное» Черлакского района и АО «Нива» Павлоградского района области. В скором времени к уборке озимых приступят в Омском районе.
«Хозяйства, которые считают деньги, соблюдают технологии, будут увеличивать посевы озимых культур. Возделывание озимых культур требует высокой культуры земледелия и это экономически более выгодно, поэтому сегодня многие хозяйства перешли на посевы озимой пшеницы», — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.