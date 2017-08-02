В Омской области началась уборочная кампания

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году планируется убрать с полей более 14 тыс. га озимой пшеницы и ржи. Одним из первых к уборке приступило ФГУП «Омское». Под озимые культуры отведено 300 гектаров.

Всего в области озимыми культурами занимаются более 10 районов. 2 августа к уборке озимых культур приступили ООО «Соляное» Черлакского района и АО «Нива» Павлоградского района области. В скором времени к уборке озимых приступят в Омском районе.