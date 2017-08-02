Итоги проверки: в Прикамье до 1 сентября изменятся тарифы на теплоснабжение

В Пермском крае в ближайшее время должны пересмотреть тарифы на теплоснабжение. Такое предписание выдала Пермская УФАС после внеплановой проверки документов Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом антимонопольном ведомстве, РСТ обязали обеспечить введение соответствующих законодательству тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 1 сентября 2017 года.

В частности, РСТ Пермского края должно исключить из базового уровня операционных (подконтрольных) расходов при установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» филиала «Пермский» все неправомерно включенные затраты.

По данным УФАС Пермского края, при установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» на 2015 год и 2016−2018 годы региональная РСТ должны быть полностью исключены следующие статьи расходов: затраты на добровольное медицинское страхование на 2015 год и на 2016 год, затраты по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» (договоры аренды с ЗАО «ИВС-СЕТИ», ООО «Терра Авто», ОАО «Уралсвязьинформ») и затраты по статье «Прочие расходы из прибыли» на 2015 и 2016 гг.

Также ФАС России отмечает, что тарифные решения на 2015 год и на 2016−2018 годы не содержат анализа необходимости внесения следующих расходов при расчете тарифа по статьям: «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» и «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями».

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РСТ Пермского края приняла затраты на 2015 год в размере 147,3 млн рублей и 276,1 млн руб. соответственно, на 2016 год — 153,7 млн рублей и 182,6 млн рублей. Кроме того, не представлен перечень заключенных договоров, а также информация о проведенных торгах по каждому договору.

По статье «Расходы по сомнительным долгам» РСТ Пермского края приняты затраты на 2015 год в размере 17,6 млн рублей, на 2016 год — 17,7 млн рублей, на 2017 год — 27, 5 млн рублей. В Экспертных заключениях регулирующего органа не представлена информация о наличии в материалах тарифного дела актов инвентаризации дебиторской задолженности, приказов о создании резерва по сомнительным долгам, приказов о списании безнадежной дебиторской задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многочисленные жалобы населения стали поводом для проверки деятельности РСТ края. Внимание ревизоров привлекли тарифные дела 2017−2019 гг. и обоснованность тарифов. Жалобы касались завышенных тарифов, а также большой «накрутки» при перепродаже энергии из «Т Плюс» в «Пермскую сетевую кампанию». В марте инспекция заявила о бардаке в РСТ Пермского края. Исполняющий в то время обязанности руководителя УФАС Прикамья Антон Удальев отметил, что РСТ проигнорировала отрицательные заключения Пермского УФАС на тарифы ОАО «МРСК Урала», и подчеркнул, что антимонопольная служба намерена продолжать политику усиления общественного контроля за тарифами.