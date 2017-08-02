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17:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области наложили 45 штрафов на предприятия из-за некачественного мяса

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области провело 87 проверок предприятий, участвующих в обороте мяса, мяса птицы и мясопродуктов. В результате было наложено 45 штрафов на сумму более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор забраковал 89 партий мяса и мясопродуктов, птицы и продуктов их переработки объемом 73 541 кг. По выявленным нарушениям помимо штрафов было направлено три дела в судебные органы для решения вопроса об административном правонарушении деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что 47 человек отравились шаурмой, купленной в торговом павильоне «Шаурма на углях» на улице Троицкой в Новочеркасске. Работа этого павильона приостановлена, ведется расследование уголовного дела по статье УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Роспотребнадзор продолжает проверку заведений, торгующих готовой едой.

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