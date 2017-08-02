Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
МВД проверяет инцидент с чеченками и полицейскими в Воронеже
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кери показала фигуру - СМИ
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
16:26 (мск), источник: Интерфакс

В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция

Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1%

Источник: Reuters

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 25 июля по 31 июля составило 0,1%, сообщил в среду Росстат. Последний раз недельная дефляция в РФ наблюдалась в начале августа 2016 года.

Читайте также
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года

С 18 по 24 июля инфляция оказалась на нулевой отметке впервые с середины мая. Из восьми предыдущих недель семь недель цены прибавляли по 0,1% (за исключением традиционного всплеска в первую неделю июля, связанного с индексацией тарифов на услуги ЖКХ).

С начала июля инфляция к 31 июля составила 0,3%, с начала года — 2,6%. Росстат пока не приводит данные по инфляции за июль 2017 года (они будут опубликованы в пятницу), но, исходя из недельных данных, инфляции в июле могла составить 0,3%.

Среднесуточная инфляция с начала июля — 0,010% — оказалась несколько ниже аналогичного показателя за прошлый год (тогда в среднем за июль инфляция оценивалась в 0,017%). Исходя из среднесуточных данных и годовой инфляции на конец июня (4,35%), инфляция в годовом выражении к 31 июля составила 4,1% против 4,2% неделей назад и 4,3% двумя неделями назад.

Комментарии
7
Профессор Преображенский
Опять врут. Врут и воруют.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил Решетников
Ну все! Теперь заживем!)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Брис Борисович
Картошка и арбузы-подешевели.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь