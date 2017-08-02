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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Hyperloop One разогнала прототип пассажирской капсулы до 310 км/ч

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Американская компания Hyperloop One провела еще один этап испытаний полноразмерного прототипа пассажирской капсулы XP-1 для перспективной транспортной системы Hyperloop, пишет TechCrunch.

Источник: Hyperloop One

Испытания прошли 29 июля в пригороде Лас-Вегаса на тестовом участке DevLoop. Разработчики смогли разогнать прототип капсулы до 310 км/ч. Аппарат проехал около 300 метров по трубе, общая длина системы составляет 500 м. Давление в трубе DevLoop на время испытаний было понижено до уровня, который соответствует давлению на высоте 60,9 тыс. м над уровнем моря.

Компания Hyperloop One отмечает, что ее вариант трубной транспортной системы позволит развивать скорость движения около 740 км/ч.
Во время загрузки произошла ошибка.

Концепцию вакуумного поезда, перемещающегося внутри полностью закрытой трубы, предложил в 2013 год основатель компании Tesla Илон Маск.

Преимуществом данной технологии, пока не реализованной на практике нигде в мире, является отсутствие необходимости преодолевать трение и встречное сопротивление воздуха, что теоретически позволяет развивать скорость до 1,1 тыс. км/ч при минимальных затратах энергии. В трубах будет поддерживаться давление в одну тысячную от нормального атмосферного, это позволит снизить аэродинамическое сопротивление капсул и развить высокую скорость.

Поезда Hyperloop планируется использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

В середине июля Hyperloop One впервые провела испытания разгонной тележки на тестовом участке DevLoop в условиях вакуума. Она сумела разогнаться до 113 км/ч.

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