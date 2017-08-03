В Башкирии выросла заработная плата работников культуры

«По решению руководства Башкортостана мы получили средства в размере 1,2 млрд рублей на всю республику. Эта сумма на сегодняшний день распределена, все наши учреждения культуры получили перерасчет с января. Так, у педагогических работников в сфере культуры рост заработной платы составил 14%, — сообщила министр. — Мы ждем до конца года получения еще 800 млн рублей. Тогда мы выйдем на соотношение 90% по среднемесячному доходу от трудовой деятельности по РБ».

Всего количество подведомственных учреждений Минкультуры составляет 38. За первое полугодие ими было заработано 358 млн рублей внебюджетных средств. При этом средняя заработная плата сотрудников отрасли культуры ожидается на уровне 26800 рублей, отметила министр.

Первый заместитель министра культуры Валентина Латыпова рассказала о расширении международного и межрегионального культурного сотрудничества. С целью развития отрасли в ведомстве предусмотрена реализация проекта «Единое культурное пространство».

«Проект направлен на расширение информационных ресурсов, продвижение информационных технологий, расширяющих доступ жителей к услугам учреждений культуры и искусства, развитие сети сельских многофункциональных клубов, сохранение этнических культурных традиций в поддержку народного творчества как основы этнонациональной и этнокультурной идентичности граждан, совершенствования гастрольной деятельности, реализацию межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, проектов и программ», — сообщила Валентина Латыпова.

Одной из важных проблем продолжает оставаться проблема обновления кадрового потенциала. В этом плане наиболее благополучной является система образования в сфере культуры — там обеспеченность специалистами составляет 89%, в театрально-концертных организациях — 78,9, в библиотеках — 73%. Наиболее необеспеченными в плане профессиональных кадров являются музейная и культурно-досуговая отрасли. По словам первого замминистра, на 2017 год требуется 170, на 2018 год — 160 специалистов с профильным образованием.

Заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев отчитался по итогам социокультурной деятельности. Были также обсуждены вопросы реализации мероприятий по сохранению и развитию непрерывного образования в сфере культуры, совершенствования системы оплаты труда. Своим многолетним опытом в этом вопросе поделился худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович. Он подчеркнул важность дифферинцированного подхода к каждому творческому сотруднику.