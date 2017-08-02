«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет
Московский районный суд в Петербурге вынес приговор руководителям некогда крупнейшего мясного импортера в Россию «Рубеж». За обман коллеги по бизнесу они отправятся в колонию на 8 лет.
Московский районный суд в Петербурге вынес приговор руководителям некогда крупнейшего мясного импортера в Россию «Рубеж». За обман коллеги по бизнесу они отправятся в колонию на 8 лет.
Как сообщает
Кукенко, который выступал посредником в сделке, обещал владельцу компании, что после
Кроме того, Капитонов и Верюжский создали условия для лишения одного из банков города права на обращение взыскания на имущество подконтрольной им организации, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 3 млрд рублей.
Суд приговорил Капитонова и Верюжского не только в реальному сроку, но и к штрафу в размере 500 тыс. рублей каждого. Кукенко осужден на 3 года лишения свободы, но за время следствия он успел фактически отбыть наказание и был освобожден в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.