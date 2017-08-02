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17:54 (мск), источник: Фонтанка

«Мясные» миллионеры в Петербурге сядут за мошенничество на 8 лет

Московский районный суд в Петербурге вынес приговор руководителям некогда крупнейшего мясного импортера в Россию «Рубеж». За обман коллеги по бизнесу они отправятся в колонию на 8 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 2 августа, Ивана Капитонова, Василия Верюжского и Павла Кукенко судили не только за мошенничество, но и ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В суде было доказано, что в октябре 2009 совладельцы группы компаний «Рубеж» Капитонов и Верюжский купили фирму, обладающую тарифными квотами на ввоз мяса в Россию рыночной стоимостью более 1,7 млрд рублей.

Кукенко, который выступал посредником в сделке, обещал владельцу компании, что после купли-продажи он будет включен в состав бенифициаров бизнеса. И последний продал долю стоимостью 4 млрд рублей за 45 тысяч рублей. После этого он был полностью отстранен от получения прибыли.

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Кроме того, Капитонов и Верюжский создали условия для лишения одного из банков города права на обращение взыскания на имущество подконтрольной им организации, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 3 млрд рублей.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Суд приговорил Капитонова и Верюжского не только в реальному сроку, но и к штрафу в размере 500 тыс. рублей каждого. Кукенко осужден на 3 года лишения свободы, но за время следствия он успел фактически отбыть наказание и был освобожден в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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