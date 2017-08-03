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00:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкирии предложил увеличить подъемные для молодых аграриев до 500 тысяч рублей

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Молодым специалистам, которые придут работать на сельхозпредприятия республики, могут увеличить размер единовременного пособия. С таким предложением выступил в ходе расширенного совещания в Министерстве сельского хозяйства РБ глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Особая задача — закрепление на селе молодых специалистов. Предлагаю увеличить сумму господдержки в виде единовременных выплат до 500 тысяч рублей выпускникам вузов и колледжей. При этом она будет иметь целевой характер, например, на приобретение или строительство жилья в сельской местности, а также на продолжение обучения», — подчеркнул глава РБ.

Рустэм Хамитов подвел итоги работы агропромышленного комплекса региона в первом полугодии 2017 года.

«Работу наших аграриев в первом полугодии в непростых погодных условиях можно оценить на “хорошо”. Объем продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-июнем прошлого года вырос на 14% и составил почти 52 млрд рублей. Причем почти 94% этой суммы сформировано за счет продукции животноводства. Производство скота и птицы увеличилось на 8,7%, доля птицы в продукции животноводства выросла на 9,3%», — привел данные глава республики.

Говоря о производстве молока, Рустэм Хамитов отметил, что оно незначительно снизилось, на 0,7%. Причина — сокращение поголовья коров у населения. Между тем, надой на одну корову в сельхозорганизациях растёт. Так, в январе-июне он составил 2 575 кг, это на 5% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

«В части кормозаготовки мы вместе наращиваем темпы работы, которой сильно помешали затяжные дожди. Май, июнь, июль бьют рекорды с точки зрения дождей. Но сегодня завершается первый укос многолетних трав, идет косовица однолетних, естественных трав. Отдельные хозяйства в нескольких районах приступили уже ко второму укосу, — сказал глава региона. — На 1 августа убрано 85% площадей кормовых культур. Планируется заготовить в расчете на условную единицу 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Сейчас мы практически достигли прошлогоднего уровня».

А вот сенажа в Башкортостане уже заготовили на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Здесь в лидерах — хозяйства Краснокамского, Балтачевского, Зианчуринского, Янаульского, Илишевского, Мечетлинского, Бураевского, Альшеевского районов, где заготовлено уже более 20 центнеров кормовых единиц. Отстают хозяйства Бакалинского — 13,7, Ермекеевского -13,9, Буздякского -12,5, Баймакского -12,3 и Чишминского — 12,2 центнера с гектара районов.

«Кормовые ресурсы во всех районах имеются. И, конечно же, надо пользоваться возможностями погоды, когда она есть, и продолжать заготовку кормов», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана обозначил главную задачу на ближайшее время — организованное проведение уборочных работ при минимальных потерях урожая.

«В этом году нам предстоит убрать с вами 2,2 млн гектара. Зерновые и зернобобовые — 1,8 млн га, технические — 330 тысяч га, овощебахчевые — более 90 тысяч га. И суммарно это на 1,5 процента больше, чем в прошлом году, — сказал руководитель республики.

Рустэм Хамитов отметил, что по зерновым уборку нужно завершить в диапазоне от 2,5 до 3 млн тонн зерна.

На 1 августа к уборке зерновых и зернобобовых приступили хозяйства Куюргазинского и Дюртюлинского районов. В прошлом году на эту дату было намолочено 900 тысяч тонн.

«Сложность момента заключается в том, что одновременно нам нужно завершать и продолжать кормозаготовку. Далее — начинать уборочную кампанию и вести сев озимых культур. Площадь под озимые планируется довести в этом году до 600 тысяч га с ростом более чем на 300 тысяч га к показателям прошлого года. Нагрузка на наш аграрный сектор значительно вырастает. Август будет во всех смыслах тяжелейшим. И вы все внутренне должны быть готовы к тому, что август, сентябрь и часть октября мы с вами будем трудиться не покладая рук», — подчеркнул глава республики.

Говоря о состоянии автотранспорта и уборочной техники, Рустэм Хамитов отметил, что за последние годы удалось стабилизировать число зерноуборочных комбайнов. В этом году их почти на 100 единиц больше, чем в прошлом. В уборке будет задействовано 3 600 комбайнов. Средняя нагрузка на комбайн остается высокой — 500 га на комбайн.

«Мы понимаем, что это выше нормативных показателей. Но при умной, толковой работе комбайн с такой нагрузкой справится, и комбайнеры в том числе», — выразил мнение руководитель Башкортостана.

В этом году будет продолжена практика морального и материального стимулирования передовиков. За высокие результаты в уборке урожая лучшие механизаторы, как и в прошлом году, будут награждены автомобилями.

В этом году все меры государственной финансовой поддержки сохранены. Из бюджетов обоих уровней предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Продолжается поддержка сельчан в части субсидирования производства молока, покупки сельхозтехники, племенных животных, минеральных удобрений. Принято решение дополнительно выделить еще 820 млн рублей из республиканского бюджета. В том числе на приобретение сельхозтехники — 430 млн рублей, минеральных удобрений — 240 млн рублей, племенных животных — 100 млн рублей, на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам — 50 млн рублей.

«Такая помощь должна не расслаблять, а наоборот — стимулировать сельчан к расширению производства, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — В первую очередь будем помогать тем, кто успешно ведёт сельское хозяйство. Там, где эффективности нет, где заработная плата низкая, где выработка на одного работающего невысокая — помощь будет минимизирована. В случае невыполнения целевых показателей будем возвращать субсидии. Такая практика у нас уже есть. В прошлом году было возвращено 45 млн рублей, в первом полугодии этого года — более 50 млн рублей».

Глава республики обратил внимание на укрепление кадрового состава рабочих профессий — слесарей, токарей, специалистов по обслуживанию техники. Рустэм Хамитов также добавил, что нужно «возрождать традиции шефства во время уборки, когда у основного комбайнёра всегда был помощник. Молодые ребята должны учиться».

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