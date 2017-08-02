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18:43 (мск), источник: Новый Калининград

Лужков обещает вдвое увеличить производство калининградских грибов

И довести его объемы до 90 тонн в год.

Источник: AP 2017

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен удвоить производство грибов вешенок в Калининградской области до 90 тонн в год в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС в среду со ссылкой на его пресс-службу.

В настоящее время в хозяйстве Лужкова, расположенном в Озерском районе, собирают до 200 кг вешенок в сутки. По итогам 2017 года там планируют собрать около 50 тонн продукта, который в свежем и сушеном виде поставляется в торговую сеть области. С наращиванием объемов производства хозяйство планирует начать выпуск грибного порошка для использования в качестве приправ.

Агрокомплекс «Веедерн» приступил к выращиванию грибов с конца 2016 года. Хозяйство также занимается выращиванием зерновых культур, рапса, мясным и молочным животноводством, племенным овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Основным направлением является выращивание и переработка гречки. Также завод «Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород, добавляет ТАСС.

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