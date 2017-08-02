Лужков обещает вдвое увеличить производство калининградских грибов

Источник: AP 2017

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен удвоить производство грибов вешенок в Калининградской области до 90 тонн в год в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС в среду со ссылкой на его пресс-службу.

В настоящее время в хозяйстве Лужкова, расположенном в Озерском районе, собирают до 200 кг вешенок в сутки. По итогам 2017 года там планируют собрать около 50 тонн продукта, который в свежем и сушеном виде поставляется в торговую сеть области. С наращиванием объемов производства хозяйство планирует начать выпуск грибного порошка для использования в качестве приправ.