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19:28 (мск), источник: 365info.kz

Экономист высказался о падении тенге

Экономист Жарас Ахметов в Facebook поделился мнением о текущей ситуации с курсом национальной валюты.

Источник: Reuters

«Последние 10 кварталов у нас стабильно отрицательное сальдо по текущим операциям. Дефицит валюты покрывался за счет поступлений по финансовому счету. Ситуация изменилась во втором квартале этого года, когда поступления по финансовому счету уже не перекрывали дефицит по текущим операциям, — рассуждает эксперт. — Можно предположить, что тенденция сохранилась и в июле месяце».

Также Ахметов высказывает предположение, что Нацбанк, понимая, что ситуация к лучшему не изменится, решил не поддерживать курс казахстанской валюты, а сберечь резервы для более сложных времен Затем эксперт напоминает, что конец июля и начало августа — это то время, когда спрос на иностранную валюту растет, потому что казахстанцы собираются уезжать в отпуск или на учебу в зарубежные вузы. Граждан, которые могут себе это позволить пусть немного, но они есть. Это второй фактор.

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Третий фактор, отмеченный экспертом, — это слухи.
Рассуждение о грядущем обвале тенге заставляют казахстанцев покупать доллары. Сочетание всех этих факторов и привело к стремительному падению курса национальной валюты.

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