Африканская чума свиней подобралась к Омску: в Советском округе объявлен карантин

Три населенных пункта в Советском округе Омска включены в первую угрожаемую зону в связи с АЧС. Это микрорайоны «Береговой», «Новоалександровский» и поселок Николаевка. Там установлен карантин до 31 августа.

Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, в первую угрожаемую зону также попали Омский район (с. Харино, с. Надеждино, п. Ключи, д. Большекулачье, Красная Горка), Любинский район (с. Китайлы, п. Политотдел) и Оконешниковский район (д. Камышино).

На период карантина из первой угрожаемой зоны строго запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье. Также нельзя продавать продукты, полученные от убоя свиней, за исключением мясных продуктов промышленного изготовления.