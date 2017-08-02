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23:49 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней подобралась к Омску: в Советском округе объявлен карантин

Ранее в Нефтяниках устанавливали карантинные посты.

Три населенных пункта в Советском округе Омска включены в первую угрожаемую зону в связи с АЧС. Это микрорайоны «Береговой», «Новоалександровский» и поселок Николаевка. Там установлен карантин до 31 августа.

Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, в первую угрожаемую зону также попали Омский район (с. Харино, с. Надеждино, п. Ключи, д. Большекулачье, Красная Горка), Любинский район (с. Китайлы, п. Политотдел) и Оконешниковский район (д. Камышино).

На период карантина из первой угрожаемой зоны строго запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье. Также нельзя продавать продукты, полученные от убоя свиней, за исключением мясных продуктов промышленного изготовления.

Напомним, еще вчера жителей Нефтяников встревожил карантинный пост, который устанавливали на окраине по проспекту Мира. Посреди дороги ставили бетонный блок — дезинфекционный барьер, огороженный песком и опилками.

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