Казахстанские эксперты предрекли подорожание импортных товаров

Источник: Informburo.kz

Казахстанские эксперты считают, что вслед за ростом доллара в стране повысятся цены на импортные товары, сообщает телеканал «Астана».

Каким будет курс тенге в ближайшее будущее экономисты не берутся прогнозировать. А советуют следить за курсом российского рубля.

«Сейчас бегство капитала идёт, потому что все хотят обезопасить себя, не зная, как повлияет и скажется политика Центробанка. Если будет крушение, обвал рубля, допустим, как в декабре 2014 года, совсем недавно, то, мне кажется, наш Национальный банк не будет держать фиксированный курс, как прошлое руководство, и попросту говоря, тенге последует за рублём. Это самый вероятный вариант, примерный паритет 5,5», — считает экономист Меруерт Махмутова.

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Она предположила, что подорожать могут бытовая техника, автомобили, товары народного потребления.

Бизнесмены тоже считают, что рост курса доллара непременно приведёт к удорожанию импорта. Не исключаются также спекуляции со стороны недобросовестных предпринимателей.

«Мы уже успели закупить необходимые товары, стройматериалы. Мы менять цену не будем, мы спекулировать на этом не будем. Но, к сожалению, конечно, сегмент строительства третьего класса, второго класса, — они очень сильно почувствуют удорожание по строительным материалам. Вы сможете почувствовать это уже до конца года», — говорит руководитель стройкомпании Кайрат Кудайберген.

Нужно ли казахстанцам сейчас скупать доллары, рассказал заместитель председателя правления казахстанской фондовой биржи KASE Андрей Цалюк.

«Если вы вдруг видите, что курс резко вырос, это, наверное, самое неудачное время бежать в обменный пункт, то есть бежать надо было раньше. Обычно после таких скоростей роста курса всегда следует техническая коррекция. Те, которые побежали раньше, естественно, будут фиксировать прибыль и под этим влиянием курс обычно припадает», — прокомментировал Андрей Цалюк.

Эксперты предположили, что в начале работы парламента в сентябре депутатам придётся делать корректировку бюджета, ведь курсовой показатель в главном финансовом документе на 2017 год был снижен с 360 тенге до 330.

Утром 2 августа курс доллара на KASE резко подскочил сразу на 4,5 тенге до 334,5. После дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 335,21 тенге за доллар.