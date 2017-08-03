УМВД: в Калининградской области выявили 70 нелегальных рейсовых автобусов

Источник: Клопс.ru

В рамках операции за 18 дней сотрудники ГИБДД выявили 70 автобусов, на которых пассажиров перевозили нелегально. В десять из них перевозчики установили дополнительные сиденья. Пять водителей автобусов без государственной регистрации были привлечены к административной ответственности, у трёх из них задержали и изъяли транспорт.

Всего за 18 дней было составлено 260 протоколов в отношении нелегальных перевозчиков. Сотрудники ГИБДД призывают граждан пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков. Попавшие в ДТП в нелегальном автобусе не смогут получить компенсацию.