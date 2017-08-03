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11:43 (мск), источник: Клопс.ru

УМВД: в Калининградской области выявили 70 нелегальных рейсовых автобусов

В среду, 2 августа, закончилась акция «Нелегальный перевозчик», организованная сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Клопс.ru

В рамках операции за 18 дней сотрудники ГИБДД выявили 70 автобусов, на которых пассажиров перевозили нелегально. В десять из них перевозчики установили дополнительные сиденья. Пять водителей автобусов без государственной регистрации были привлечены к административной ответственности, у трёх из них задержали и изъяли транспорт.

Всего за 18 дней было составлено 260 протоколов в отношении нелегальных перевозчиков. Сотрудники ГИБДД призывают граждан пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков. Попавшие в ДТП в нелегальном автобусе не смогут получить компенсацию.

«У автобуса должно быть три трафарета (впереди, с правого боку и сзади), на которых указаны номер маршрута и конечные остановки. Справа должны быть сведения о перевозчике, в салоне — стенд с информацией о страховке, заказчике перевозок с номерами телефона, правилами пользования транспортом и тарификацией. Пассажирам должны вручать билеты» — глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц рассказал, как отличить легальный автобус.

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