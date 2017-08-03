Коров из Полётного и Сергеевского хозяйств собираются продать

Более 600 коров, находящихся в собственности Хабаровского края, собираются продать в 4 квартале текущего года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», их стоимость станет известна только после оценочных работ.

«На продажу выставлены коровы, которые сейчас находятся в пользовании двух хозяйств — 139 коровы в Полётном и 501 — в Сергеевском. Их окончательная стоимость станет известна в сентябре », — рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в Фонде имущества Хабаровского края.

Также в ведомстве уточнили, что Хабаровскому краю нужны эффективные собственники, которые вкладывали бы средства в восстановление поголовья. Пока обеспеченность собственным молоком составляет всего лишь 13,4%.

В этом году на поддержку сельского хозяйства в краевом бюджете заложено 876 млн руб, большая часть которой направлена именно на развитие животноводства. В таком объеме ранее денег на эту статью расходов не выделялось.

Добавим, что кроме коров, на продажу будут выставлены земельные участки сельскохозяйственного назначения.