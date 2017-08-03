«Новый день» в Хабаровске внезапно объявил о закрытии овощного сезона

5 фотографий

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Урожая из знаменитых японских теплиц не хватило на все открытые ООО «Новый день» торговые точки в Хабаровске. По этой причине, к разочарованию горожан, закрылась недавно заработавшая в ТЦ «Экодом» точка продажи, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Скоропостижно закрылась точка продажи знаменитыми инновационными овощами из тосэровских теплиц в торговом центре «Экодом». К удивлению хабаровчан, только-только привыкших к тому, что «японцы» появились здесь, торговлю неожиданно прикрыли.

Опустевшие прилавки вежливое объявление на стене объясняет загадочным «закрытием сезона». А следующего урожая предлагает ждать до конца сентября.

У конкурентов, торгующих рядышком привычным китайским огурчиком-помидорчиком, эта новость вызвала явное облегчение. Хотя высокие цены на японские овощи, особенно странные в разгар летнего сезон, и вызывали вопросы, тем не менее свой покупатель на них всегда находился.

— Здесь людей мало, вот и ушли, — считают торговцы за соседними прилавками.