«Новый день» в Хабаровске внезапно объявил о закрытии овощного сезона
По этой причине компания прикрывает торговлю в ранее открытых точках продажи инновационными овощами.
По этой причине компания прикрывает торговлю в ранее открытых точках продажи инновационными овощами.
Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.
Урожая из знаменитых японских теплиц не хватило на все открытые ООО «Новый день» торговые точки в Хабаровске. По этой причине, к разочарованию горожан, закрылась недавно заработавшая в ТЦ «Экодом» точка продажи, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Скоропостижно закрылась точка продажи знаменитыми инновационными овощами из тосэровских теплиц в торговом центре «Экодом». К удивлению хабаровчан,
Опустевшие прилавки вежливое объявление на стене объясняет загадочным «закрытием сезона». А следующего урожая предлагает ждать до конца сентября.
У конкурентов, торгующих рядышком привычным китайским
— Здесь людей мало, вот и ушли, — считают торговцы за соседними прилавками.
К слову сказать, «японцам», кажется, вообще не