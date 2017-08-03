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03:49 (мск), источник: ДЕЙТА

«Радиоприбор» принял на работу 200 человек

Почти 180 человек приняты на работу в филиал Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ), открытый на базе оборонного предприятия «Радиоприбор» во Владивостоке, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По словам первого вице-губернатора края Василия Усольцева, до конца года предприятие планирует трудоустроить более 400 человек.

«Руководство завода информирует, что выплата зарплаты работникам нового комплекса производится своевременно и в полном объеме. Кроме того, продолжается инвентаризация активов “Радиоприбора”. Окончательно задолженность по зарплате его сотрудникам будет погашена после проведения торгов по реализации имущественного комплекса», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Приморского края, «Радиоприбор» остается самым крупным должником по зарплате в крае. Работники этого предприятия ожидают выплат в размере более 400 млн руб. В целом долги по зарплате в крае превышают 700 млн руб.

Отмечается, что в ходе недавней встречи губернатора Приморья Владимира Миклушевского с руководством Дубненского машиностроительного завода собственники заверили главу края, что в 2018 году «Радиоприбор» выпустит первые изделия.

«В планах также — уйти от монопродукта, получать контракты на производство компонентов для других изделий, сходных по технологической цепочке производства с теми, которые “Радиоприбор” производил традиционно», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году на «Радиоприборе» было объявлено о сокращении, в результате чего практически все 1,2 тыс. человек потеряли работу. В декабре 2016 года бывшие сотрудники завода обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Facebook отметил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами. В конце декабря 2016 года завод подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу.

В феврале оставшиеся без работы после сокращения рабочие предприятия вышли на митинг во Владивостоке с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия.

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.

Филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова» в Приморье юридически был создан осенью 2016 года.

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