С другого конца страны: губернатор Камчатского края приехал в Калининград за траулерами

Тот приехал с вполне конкретной целью — осмотреть судостроительный завод «Янтарь», где ведется строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для рыболовецкого колхоза имени Ленина. «Ленинец» будет передано заказчику в конце декабря 2018 года, а «Командор» и «Ударник» — будут сданы до конца 2019 года.

Сейнеры строятся по норвежскому проекту, но хорошо адаптированному к российским условиям. Антон Алиханов отметил, что горд тем, что «Янтарь» загружен не только оборонными заказами, но и промысловыми.

«Наши рыбопромышленники вложили в берег порядка 20 миллиардов рублей, создали современную производственную базу по переработке рыбы на берегу. Для того чтобы она полноценно работала, нужен современный добывающий флот, который смог бы обеспечить работой наши прибрежные предприятия. Заказчик и верфь довольно прагматично подошли к решению проблемы дальнейшего ремонта. На новых судах будут установлены двигатели японского производства, чтобы их можно было ремонтировать рядом с нашими берегами», — заявил Владимир Илюхин.

Он также признал, что Дальний Восток остро нуждается в собственной ремонтной и судостроительной базе.

Алиханов и Илюхин также обсудили вопросы развития экономических связей между Калининградом и Камчаткой.