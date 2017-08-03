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04:53 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярском крае в разгаре работы по ремонту дорог

В Красноярском крае работы по ремонту дорог в самом разгаре — в этом году будет приведено в порядок 88 объектов улично-дорожной сети. В ближайшие две недели будет окончено асфальтирование автотрассы Красноярск-Железногорск, затем копилка красноярской агломерации пополнится ещё одним транспортным коридором.

Источник: Вести - Красноярск

В этом году дорожники края очень активно ремонтируют автотрассы. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» региону выделено почти 2 миллиарда рублей. Красноярск и прилегающие территории в радиусе 100 километров вошли в число 38 крупнейших агломераций страны, где особо нуждающиеся в ремонте трассы приведут в порядок.

В этом году отремонтируют 168 километров автодорог. Большая часть приходится на Красноярск, но есть несколько объектов, которые очень нужны и которых очень ждали. Сейчас завершается асфальтирование участка Зыково — Кузнецовское плато. С его вводом в строй появится новый полноценный транспортный выход на правобережье краевого центра.

Программа рассчитана до 2025 года, в этом сезоне особое внимание уделяется трассе Красноярск-Железногорск, одной из самых оживлённых артерий — здесь каждые сутки проезжает не менее 20 тысяч автомобилей.

«На северном направление уже практически полностью работы завершены, сейчас подрядная организация перешла сюда. В течение полутора недель закончат с покрытием, потом обустройство, обочины, я думаю, что объект через две-три недели будет полностью готов. Параллельно ведутся работы по направлению Красноярск-Кузнецово-Зыково», — сообщил руководитель краевого управления автодорог Андрей Журавлёв.

Кроме того, в рамках проекта стартует реконструкция направления на аэропорт «Емельяново», там не только обновят асфальт, но и на 12 километрах пути установят электроосвещение. «Там тоже будет выполнено электроосвещение участка от терминала до федеральной трассы, это наш региональный проект; и транспортное кольцо для обслуживания пассажиров терминала около нового здания, чтобы тоже рассредоточить транспортные потоки, более комфортно и качественно сделать подъезд к новому терминалу», — пояснил министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.

В следующем году проект продолжится. Как заявляют в краевом минтрансе, запланировано выделение ещё двух миллиардов рублей, для того чтобы в красноярской агломерации дороги были строго на «пятёрку». Будет реконструирована дорога на Солонцы, также ремонт запланирован на участке шоссе до Шалинского.


Дмитрий БЫЗОВ.

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