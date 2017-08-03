Иркутская область лидирует в Сибири по стоимости квартир в новостройках
Иркутская область продолжает лидировать среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости нового жилья.
Иркутская область продолжает лидировать среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости нового жилья.
Иркутская область продолжает лидировать среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости нового жилья. Как сообщает 3 августа 2017 года Иркутскстат, во втором квартале этого года средняя цена квартир в Приангарье составила 52,9 тыс. рублей за 1 кв. м. Следующий по дороговизне Красноярский край отстает почти на 4 тыс. (49,1 за 1 кв. м). Самые дешевые квартиры сдают под ключ в Республике Алтай — по 38,4 тыс. рублей за 1 кв. м. По 39−40 тыс. за 1 кв. м платили при въезде в новую квартиру жители Кемеровской области, Бурятии, Хакасии, Алтайского края.
По стоимости вторичного жилья Приангарье находится в золотой середине регионов Сибири. Бывшие в эксплуатации квартиры во втором квартале года продавались здесь в среднем по 40,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Еще в ряде регионов (Алтайский край и Республика Алтай, Бурятия, Омская область) вторичное жилье продавалось примерно по той же цене. На вторичном рынке лидер дешевизны — Кемеровская область, где средняя цена — 35,4 тыс. рублей за 1 кв. м.
Реагируя на снижение спроса в кризисных условиях, жилищный рынок снижает цены. В сравнении с первым кварталом 2017 года на первичном рынке цены снизились в четырех регионах СФО из 12, на вторичном рынке — в восьми регионах. В Иркутской области произошел рост цен (соответственно на 4,6% и 0,6%).