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05:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область лидирует в Сибири по стоимости квартир в новостройках

Иркутская область продолжает лидировать среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости нового жилья.

Источник: Reuters

Иркутская область продолжает лидировать среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости нового жилья. Как сообщает 3 августа 2017 года Иркутскстат, во втором квартале этого года средняя цена квартир в Приангарье составила 52,9 тыс. рублей за 1 кв. м. Следующий по дороговизне Красноярский край отстает почти на 4 тыс. (49,1 за 1 кв. м). Самые дешевые квартиры сдают под ключ в Республике Алтай — по 38,4 тыс. рублей за 1 кв. м. По 39−40 тыс. за 1 кв. м платили при въезде в новую квартиру жители Кемеровской области, Бурятии, Хакасии, Алтайского края.

По стоимости вторичного жилья Приангарье находится в золотой середине регионов Сибири. Бывшие в эксплуатации квартиры во втором квартале года продавались здесь в среднем по 40,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Еще в ряде регионов (Алтайский край и Республика Алтай, Бурятия, Омская область) вторичное жилье продавалось примерно по той же цене. На вторичном рынке лидер дешевизны — Кемеровская область, где средняя цена — 35,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

Реагируя на снижение спроса в кризисных условиях, жилищный рынок снижает цены. В сравнении с первым кварталом 2017 года на первичном рынке цены снизились в четырех регионах СФО из 12, на вторичном рынке — в восьми регионах. В Иркутской области произошел рост цен (соответственно на 4,6% и 0,6%).

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