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09:59 (мск), источник: VN.ru

Губернатор проверил строительство социальных объектов в Краснообске

Второго августа губернатор инспектировал строительство двух крупных спортивных комплексов в Краснообске. В будущем году там откроются секции бокса, борьбы, хоккея, художественной гимнастики, появится скалодром.

Многофункциональный спортивный комплекс пока можно увидеть только на картинках. На стройплощадке кипит работа, но пока объект еще на стадии фундамента.

— Спорткомплекс будет очень востребован не только местными девчонками и мальчишками. Ученики спортивных школ в Новосибирске смогут позаниматься в хороших современных условиях, — говорит руководитель департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По соседству, буквально через забор, строится долгожданный ледовый дворец. Объект не могут достроить уже несколько лет. Чтобы первый фигурист или хоккеист здесь встал на коньки, нужно еще 160 миллионов рублей. Губернатор пообещал рассмотреть возможность открыть арену в следующем году.

— Не сомневаюсь, что все эти здания нужно обязательно достроить
Владимир Городецкий

Еще один объект, который необходим поселку — новая поликлиника. Старая не выдерживает стремительного развития Краснообска. По словам медиков, для качественного оказания помощи не хватает помещений. Губернатор заверил, что уже решено выделить деньги на проектирование нового корпуса. Если все пойдет по плану, здание построят через два года.

Комментарии
1
рудолф Штаудингер
ПИАР, и что проинспектировал?
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