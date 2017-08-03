Губернатор проверил строительство социальных объектов в Краснообске

Многофункциональный спортивный комплекс пока можно увидеть только на картинках. На стройплощадке кипит работа, но пока объект еще на стадии фундамента.

— Спорткомплекс будет очень востребован не только местными девчонками и мальчишками. Ученики спортивных школ в Новосибирске смогут позаниматься в хороших современных условиях, — говорит руководитель департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По соседству, буквально через забор, строится долгожданный ледовый дворец. Объект не могут достроить уже несколько лет. Чтобы первый фигурист или хоккеист здесь встал на коньки, нужно еще 160 миллионов рублей. Губернатор пообещал рассмотреть возможность открыть арену в следующем году.

— Не сомневаюсь, что все эти здания нужно обязательно достроить Владимир Городецкий