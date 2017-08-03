СМИ сообщили о переходе стратега кампании Клинтон в команду Цукерберга

Источник: AP 2017

Компания Бененсона Benenson Strategy Group будет проводить исследования для благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative, который Цукерберг и Чан создали в 2015 году, пишет издание.

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Как отмечает Politico, привлечение стратега президентской кампании Клинтон «является последним признаком того, что они [Цукерберг и Чан] более активно продвигают свою благотворительную деятельность в мировую политику». В январе сотрудником Chan Zuckerberg Initiative стал бывший советник по политике экс-президента США Барака Обамы Дэвид Плауфф, напоминает газета.

Джоэл Бененсон отвечал в штабе Хиллари Клинтон за разработку стратегии, основанной на опросах общественного мнения. Он также был главным социологом Барака Обамы во время его кампаний 2008 и 2012 годов. В 2006 году восемь из десяти политиков-демократов, с которыми он работал, одержали победу на разного рода выборах. До того как Бененсон решил заниматься социологией, он работал журналистом в New York Daily News.