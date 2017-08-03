За сколько лет можно накопить на квартиру в Астане или Алматы
Работать на жилплощадь придется все трудоспособные годы.
Работать на жилплощадь придется все трудоспособные годы.
Используя данные Комитета по статистике РК о средней заработной плате во II квартале 2016 года, специалисты сайта «Крыша» рассчитали, за сколько лет жители различных регионов республики смогут приобрести недвижимость в Алматы или Астане.
Жители регионов активно интересуются недвижимостью в обеих столицах. По данным статистики нашего сайта, квартиры в Алматы часто ищут покупатели из Астаны, Шымкента, Тараза, Актобе, Атырау и Талдыкоргана.
В Астане недвижимость популярна среди пользователей из Кызылорды, Караганды, Алматы,
Если считать, что примерная стоимость квартир, расположенных в указанных регионах, составляет около 14.2 млн тенге (*средний индекс 355. 2 тысячи тенге за один квадратный метр), то, откладывая 100% дохода исключительно на жилье, население сможет купить заветные квадраты более чем через 8 лет.
Недвижимость в столице и главном финансовом и экономическом центре РК доступнее жителям Атырауской и Мангистауской областей, где средняя заработная плата составляет более 237 и 265 тысяч соответственно. Копить им придется 4.5 и 5 лет.
Астанчане и алматинцы при окладе 187−205 тысяч тенге будут работать на жилье 5.8 и 6.3 года.
Больше среднестатистических 8 лет потребуется населению остальных регионов. В частности, в наименее выгодном положении оказались жители Алматинской и Акмолинской областей (11 лет и 11.2 года).
Населению ЮКО и СКОпонадобится более 11.5 года, покупателям из Жамбылской области — как минимум 12 лет.
Если учесть расходы, которые мы ежемесячно несем на покупку продуктов питания, оплату коммунальных услуг, проезд, лекарства и так далее, не позволяющие откладывать на приобретение квартиры даже половины доходов, то расчетный срок следует удвоить или даже утроить.
Теоретически для жителей многих регионов он составит более 30 лет.
То есть работать на жилплощадь (при сохраняющемся соотношении цен и заработной платы) придется почти все трудоспособные годы.