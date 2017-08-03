За сколько лет можно накопить на квартиру в Астане или Алматы

Используя данные Комитета по статистике РК о средней заработной плате во II квартале 2016 года, специалисты сайта «Крыша» рассчитали, за сколько лет жители различных регионов республики смогут приобрести недвижимость в Алматы или Астане.

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Жители регионов активно интересуются недвижимостью в обеих столицах. По данным статистики нашего сайта, квартиры в Алматы часто ищут покупатели из Астаны, Шымкента, Тараза, Актобе, Атырау и Талдыкоргана.

В Астане недвижимость популярна среди пользователей из Кызылорды, Караганды, Алматы, Усть-Каменогорска и Атырау.

Если считать, что примерная стоимость квартир, расположенных в указанных регионах, составляет около 14.2 млн тенге (*средний индекс 355. 2 тысячи тенге за один квадратный метр), то, откладывая 100% дохода исключительно на жилье, население сможет купить заветные квадраты более чем через 8 лет.

Недвижимость в столице и главном финансовом и экономическом центре РК доступнее жителям Атырауской и Мангистауской областей, где средняя заработная плата составляет более 237 и 265 тысяч соответственно. Копить им придется 4.5 и 5 лет.

Астанчане и алматинцы при окладе 187−205 тысяч тенге будут работать на жилье 5.8 и 6.3 года.

Больше среднестатистических 8 лет потребуется населению остальных регионов. В частности, в наименее выгодном положении оказались жители Алматинской и Акмолинской областей (11 лет и 11.2 года).

Населению ЮКО и СКОпонадобится более 11.5 года, покупателям из Жамбылской области — как минимум 12 лет.

Если учесть расходы, которые мы ежемесячно несем на покупку продуктов питания, оплату коммунальных услуг, проезд, лекарства и так далее, не позволяющие откладывать на приобретение квартиры даже половины доходов, то расчетный срок следует удвоить или даже утроить.

Теоретически для жителей многих регионов он составит более 30 лет.