Минимущества подало в суд на рынок «Знаменский» в Иркутске за самовольный захват земли

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство имущественных отношений Иркутской области подало в Арбитражный суд Иркутской области иск к управляющей компании «Торговый центр «Знаменский» с требованием освободить самовольно занятый земельный участок. Исковое заявление принято в конце июля. Заседание по иску назначено на 24 августа. В качестве третьего лица для участия в деле привлечен комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Напомним, рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил почти 1,7 га неразграниченных земель при недосмотре властей. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства.

Жители города на собственные деньги заказали проведение кадастровой оценки и экологической экспертизы участка. Результаты показали, что земля, на которой расположен рынок, является неразграниченной. На участке, площадь которого составляет 6 га, размещены капитальные строения. Однако по документам эта часть рынка отмечена как пустая территория. Также нарушается экологическое законодательство. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров. Ситуация с проблемными участками и самовольными постройками в Иркутске длится достаточно долго, несмотря на то, что существует земельный контроль федерального и муниципального уровней, в чью задачу входит соблюдение земельного законодательства в городе. Однако в данном случае, служба почему-то не принимает участия в решении данной проблемы.