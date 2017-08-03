Омские власти выплатят 64 миллиона фермерам, уничтожившим свиней из-за чумы

Животные, зараженные африканской чумой свиней (АЧС) обнаружены уже в 13 хозяйствах. Напомним, распространение инфекции началось в деревне Верблюжье Саргатского района. Первыми пострадали животные в подворье фермера Виктора Фикселя. Затем заболевших свиней обнаружили в поселке Ачаирский Омского района. в настоящий момент все животные там уничтожены, а карантин снят.

В настоящий момент карантин объявлен в трех районах Омской области. В первую угрожаемую зону включены Омский район (село Харино, Надеждино, поселок Ключи, деревня Большекулачье и Красная Горка), Любинский район (село Китайлы, поселок Политотдел), Оконешниковский район (деревня Камышино).

Кроме того, в первую угрожаемую зону попал и пригород Омска. Это микрорайоны «Береговой», «Новоалександровский» и поселок Николаевка. Жители этих зон обязаны уничтожить поголовье свиней. Причем мясо нельзя реализовывать населению — забитый скот необходимо сдать на переработку. А скот, находившийся в очаге распространения, просто сжигают.

Владельцы ферм и подсобных хозяйств, лишившиеся животных получат компенсации от властей. Как сообщил первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов, выплаты начнутся уже на следующей неделе. Для этого из резервного фонда будет выделено 64,5 млн. рублей.

В настоящий момент в регионе проводятся рейды по подворьям. Проверено уже 90 хозяйств. С реализации снято 254,6 кг подозрительного мяса. В карантинных районах категорически запрещена самостоятельная транспортировка живых животных и свинины. Ограничительные мероприятия продлятся как минимум до 31 августа 2017 года.