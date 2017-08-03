Кварц начнут перерабатывать в Ангарске для поставки в Европу

Кварцевый концентрат начнут перерабатывать в Ангарске для поставки в Европу. Линия производства запуститься в 2021 году. Ангарский электролизный химический комбинат, входящий состав Топливной компанию Росатома ТВЭЛ, и немецкая компания QSIL GmbH договорились о создании нового производства на базе АЭХК. Стороны подписали документы о создании совместного предприятия «Кварц» по производству особо чистого кварцевого концентрата. Церемония подписания состоялась в головном офисе ТВЭЛ в Москве. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Первоначальный объем выпуска продукции должен составить 250 тонн в год. На предприятии будет создано до 50-ти новых рабочих мест.

Доля QSIL GmbH в проекте составит 60%, пакет АЭХК — 40% акций совместного предприятия. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей, включая первоначальные взносы акционеров в уставный капитал предприятия, плановую докапитализацию, а также привлечение заемных средств.

«Проект соответствует принципам единой отраслевой политики развития новых бизнесов Госкорпорации “Росатом” и направлен на решение стратегической задачи по развитию второго производственного ядра за счет вывода на новые рынки экспортно-ориентированных продуктов. Новое предприятие сможет занять долю в 2,5% мирового рынка высокочистого кварцевого концентрата и в дальнейшем имеет перспективу нарастить эту долю до 10%», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов ТВЭЛ Юрий Кудрявцев.

На совместном предприятии из жильного кварца, добываемого на месторождениях полярного Урала и Иркутской области, путем гидротермального синтеза будут выращиваться искусственные особо чистые кристаллы кварца и перерабатываться в высокочистый кварцевый концентрат. Весь объем выпускаемой продукции будет поставляться в Европу на предприятия QSIL, одного из ведущих мировых производителей изделий из кварца. В частности, сверхчистый кварцевый песок, произведенный в Иркутской области, будет использоваться для создания кварцевого стекла, широко применяемого в полупроводниковой промышленности для выпуска процессоров, устройств памяти компьютера и так далее.