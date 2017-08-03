Кварц начнут перерабатывать в Ангарске для поставки в Европу
Запуск производственной линии запланирован на 2021 год.
Запуск производственной линии запланирован на 2021 год.
Кварцевый концентрат начнут перерабатывать в Ангарске для поставки в Европу. Линия производства запуститься в 2021 году. Ангарский электролизный химический комбинат, входящий состав Топливной компанию Росатома ТВЭЛ, и немецкая компания QSIL GmbH договорились о создании нового производства на базе АЭХК. Стороны подписали документы о создании совместного предприятия «Кварц» по производству особо чистого кварцевого концентрата. Церемония подписания состоялась в головном офисе ТВЭЛ в Москве. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Первоначальный объем выпуска продукции должен составить 250 тонн в год. На предприятии будет создано до 50-ти новых рабочих мест.
Доля QSIL GmbH в проекте составит 60%, пакет АЭХК — 40% акций совместного предприятия. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей, включая первоначальные взносы акционеров в уставный капитал предприятия, плановую докапитализацию, а также привлечение заемных средств.
«Проект соответствует принципам единой отраслевой политики развития новых бизнесов Госкорпорации “Росатом” и направлен на решение стратегической задачи по развитию второго производственного ядра за счет вывода на новые рынки
На совместном предприятии из жильного кварца, добываемого на месторождениях полярного Урала и Иркутской области, путем гидротермального синтеза будут выращиваться искусственные особо чистые кристаллы кварца и перерабатываться в высокочистый кварцевый концентрат. Весь объем выпускаемой продукции будет поставляться в Европу на предприятия QSIL, одного из ведущих мировых производителей изделий из кварца. В частности, сверхчистый кварцевый песок, произведенный в Иркутской области, будет использоваться для создания кварцевого стекла, широко применяемого в полупроводниковой промышленности для выпуска процессоров, устройств памяти компьютера и так далее.
Совместное предприятие позволит QSIL GmbH диверсифицировать поставки сырья, увеличит надежность и стабильность бизнеса, позволить расширить линейку производимой продукции, подчеркнул управляющий QSIL GmbH Штефан Бер.