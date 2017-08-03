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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объявлены торги на строительство дороги в Ястынском поле

Начальная стоимость контракта составила 45,1 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска ищет подрядчика, который займется строительством дороги-дублера в микрорайоне Северном. Начальная цена контракта составит 45,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Дорога будет построена в Ястынском поле и протянется от ул. Ястынской, 3А до ул. Мате Залки, 41 и 39. Ее длина составит около 600 метров. Согласно проекту, новая дорога продублирует оживленную магистраль на пр. Комсомольском. Таким образом, мэрия надеется разгрузить микрорайон, страдающий от автомобильных заторов. Торги назначены на 18 августа.

По информации из документов, строительство дороги будет проходить в два этапа. Первый работники должны завершить в ноябре 2017 года, а второй — в ноябре 2018 года.

Напомним, в 2016 году мэрия искала подрядчика, который должен был разработать проект строительства новой дороги. Торги выиграла компания «Гражданпроект». Специалисты запроектировали двухполосную дорогу с тротуарами и ливневой канализацией. Также было предусмотрено наружное освещение и озеленение прилегающей территории.

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