Объявлены торги на строительство дороги в Ястынском поле

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска ищет подрядчика, который займется строительством дороги-дублера в микрорайоне Северном. Начальная цена контракта составит 45,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Дорога будет построена в Ястынском поле и протянется от ул. Ястынской, 3А до ул. Мате Залки, 41 и 39. Ее длина составит около 600 метров. Согласно проекту, новая дорога продублирует оживленную магистраль на пр. Комсомольском. Таким образом, мэрия надеется разгрузить микрорайон, страдающий от автомобильных заторов. Торги назначены на 18 августа.

По информации из документов, строительство дороги будет проходить в два этапа. Первый работники должны завершить в ноябре 2017 года, а второй — в ноябре 2018 года.